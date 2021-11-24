وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، اتفاقية مع مجمع سوناطراك، من أجل مرافقة طلبة المدرستين الوطنيتين الجديدتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي.

وحسب بيان للوزارة، فهذه الإتفاقية تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة، من خلال مرافقة كل من المدرسة العليا للرياضيات، والمدرسة العليا للذكاء الإصطناعي.

وتابع البيان، أن هده الإتفاقية تهدف إلى تحضير طلبة المدرستين، للمهن المرتبطة أساسا بقطاع المحروقات، والطاقة المتجددة، مع إنشاء حاضنة مشتركة بين المدرستين.