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الجزائر

وزارة الفلاحة: اتفاقية لتزويد مربّي الدواجن بالكتاكيت بسعر 80 دينار

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: اتفاقية لتزويد مربّي الدواجن بالكتاكيت بسعر 80 دينار

سيتمّ تزويد مربّي الدواجن بكتاكيت التربية مقابل 80 دينارا للوحدة، بموجب اتفاقية وقّعت الثلاثاء بين المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن(CNIFA)، والديوان الوطني لأغذية الأنعام (ONAB).

مراسم التوقيع جرت تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. وبحضور إطارات من الوزارة وبعض مهنيي شعبة تربية الدواجن.

تهدف الاتفاقية إلى “إنشاء عقود ثنائية. تقوم من خلالها الفروع الجهوية التابعة لديوان أغذية الأنعام بتزويد المربّين بالكتاكيت بسعر 80 دينار للوحدة”.

مقابل ذلك، سيلتزم المربّون بتسليم إنتاجهم من الدواجن للفروع المتوزّعة في شرق ووسط وغرب البلاد. وهذا من أجل ضبط السوق عن طريق توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة.

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