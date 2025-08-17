اتفاقيتان بين “ألنفط” الجزائرية و”أوكسي” الأمريكية لاستكشاف المحروقات

وقعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” والشركة الأمريكية أوكسيدنتال بتروليوم “أوكسي” اليوم الأحد، 17 أوت، بالجزائر العاصمة على اتفاقيتين لإنجاز دراستين تخصان تقييم الإمكانيات النفطية على مستوى محيطي العوابد وظهار.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن بيان لشركة “ألنفط”، يتعلق الأمر بمحيطي العوابد وظهار الواقعين على التوالي بناحية البنود والجزء الشمالي من حوضي بركين وواد مية.

وتهدف الاتفاقيتين إلى إيجاد فرص استثمار جديدة في مجال استكشاف المحروقات وتطويرها.

وتنشط الشركة الأمريكية “أوكسيدنتال بتروليوم” في الجزائر منذ ثمانينيات القرن الماضي في العديد من المشاريع الكبرى منها أورهود وحاسي بركين والمرك.

وتجسد اتفاقيتي الدراسة الموقع عليهما بين “ألنفط” و”أوكسيدنتال بتروليوم” حسب ذات المصدر “التزام الشركتين بالتعاون من أجل تعزيز تقييم وتثمين المجال المنجمي للمحروقات”.