اتفاقيتان مع قطاعي التعليم العالي والتكوين الأسبوع المقبل

لإطلاق مشاريع تدريبية وتكوينية للجمعويين..بن براهم يكشف:

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، السبت من تيبازة، أن سنة 2023 ستكون لتأسيس منتدى المجتمع المدني للحوار و المواطنة و التنمية المحلية تعزيزا لمفهوم الديمقراطية التشاركية.

وفي كلمة له خلال إشرافه بتيبازة رفقة الوالي أبو بكر الصديق بوستة على منتدى المجتمع المدني للحوار و المواطنة والتنمية المحلية، قال بن براهم أن سنة 2023 ستكون “سنة لتأسيس منتدى المجتمع المدني للحوار و المواطنة و التنمية المحلية عبر كل ولايات الوطن في إطار تنفيذ مخرجات آخر لقاء للحكومة والولاة الذي أكد خلاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيد مفاهيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الممارسة و البناء الديمقراطي الرامية لإدماج و إشراك الجمعيات في مختلف المستويات و المواقع من منطلق أن يوميات المواطن تمثل محور اهتمامات السلطات العليا في البلاد”.

وأبرز بن براهم دور المجتمع المدني ومساهمته في الحكامة المحلية كـ” امتداد للإدارة العمومية و مختلف الهيئات والمؤسسات في تسييرها للشأن العام”داعيا الجمعيات و المنظمات إلى تثمين طاقاتهم وتجميعها من أجل التفكير في مشاريع جمعوية لها “نجاعة وفعالية اقتصادية”.

ومن أجل تنشيط المجتمع المدني، يعتزم المرصد الوطني للمجتمع المدني، حسب رئيسه، إبرام خلال الأسبوع القادم، اتفاقيتين اثنتين مع قطاعي التعليم العالي و التكوين المهني لـ”تحقيق الإدماج للحركة الجمعوية من خلال إطلاق مشاريع تدريبية و تكوينية لصالح أعضاء المجتمع المدني”.

وعلى هامش اللقاء، أشرف بن براهم على تنصيب هيئة التنسيق للمرصد الوطني للمجتمع المدني على مستوى ولاية تيبازة التي يقع على عاتقها مهمة “تنسيق جهود و مبادرات الحركة الجمعوية و المنظمات الجماهيرية”، حسب التوضيحات المقدمة في عين المكان.