اتفاق إيراني-روسي لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار

قالت وسائل إعلام إيرانية ودولية إن طهران وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة “روس آتوم” النووية الحكومية الروسية لبناء أربع محطات للطاقة النووية في إيران.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تنص على بناء محطات الجيل الثالث على موقع مساحته 500 هكتار في منطقة سيريك بمحافظة هرمزجان في جنوب شرق البلاد ستولد 5000 ميجاوات من الكهرباء. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في موسكو.

وقع الاتفاقية ناصر منصور شريفلو ممثل شركة “إيران هرمز” نيابة عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وديمتري شيغانوف ممثل شركة “روس آتوم” الروسية.

وخلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو، صرح أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة “روس آتوم” بأن شركته تواصل بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتعمل على تطوير التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود طهران لتعزيز بنيتها التحتية النووية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع موسكو.

من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن التعاون بين إيران وروسيا في المجال النووي يتوسع أكثر من أي وقت مضى، مع التركيز على بناء محطات نووية جديدة في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية حصلت على أعلى تقييم من الرابطة النووية الدولية “فانو”، بما يعكس جودة المحطة ونجاح التعاون بين البلدين. وأضاف أن زيارة موسكو كانت متعددة الأهداف، شملت المشاركة في مؤتمر دولي مهم، وعقد لقاءات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين إيران وروسيا.