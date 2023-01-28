اتفاق إيطالي ليبي لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليار يورو

وقّعت شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم السبت، اتفاقا بقيمة 8 مليارات يورو لإنتاج الغاز، خلال الزيارة التي تجريها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى ليبيا.

ويهدف الاتفاق، حسب ما نقلته رويترز عن “إيني”، إلى زيادة إنتاج الغاز للسوق المحلية الليبية، ورفع صادرات البلاد، من خلال تطوير حقلي غاز في البحر.

وسيبدأ الإنتاج في إطار الاتفاق الليبي الإيطالي، عام 2026. وهو يهدف إلى بلوغ مستوى 850 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالسي:”سيتيح هذا الاتفاق استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الليبي. مما سيساهم في التنمية المحلية، وخلق فرص العمل، مع تعزيز دور إيني كمشغل رائد في البلاد”.

من جهته، أكّد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة أن اتفاق الغاز يمتدّ لـ25 عاما. مضيفا أنه “أهم استثمار جديد في قطاع الطاقة الليبي على مدى ربع قرن”.