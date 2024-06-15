اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز “مشروع ضخم” بتيميمون

تُوِّجت مشاركة الرئيس تبون في قمة الـ7 بمدينة باري الإيطالية، باتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون.

ويتعلق الاتفاق، حسب ما ذكره بيان للرئاسة يوم السبت، بمشروع باسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا” الإيطالية، لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية.

“ويهدف المشروع، الممتدّ بين عامي 2024 و2028، إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا، على كل الأصعدة”، يقول البيان.

مضيفا أن هذا الاستثمار من شأنه “دفع المسار الاقتصادي الوطني، بسرعة أكبر، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وحلّ الرئيس تبون ظهر الخميس، بمدينة باري الإيطالية، للمشاركة في قمة مجموعة الـ7 بين 13 و15 جوان الجاري. بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقبل عودته إلى أرض الوطن، ترأس تبون لقاء موسّعا مع ميلوني، على هامش أشغال القمة. التي ناقشت آثار التغيّر المناخي والتنمية في إفريقيا.

وفي فيفري الماضي، عبّرت شركة “بونيفيكي فيراريزي” الفلاحية الإيطالية، عن استعدادها لتنفيذ استثمارات فلاحية كبرى في الجنوب الجزائري، في مجال إنتاج القمح الصلب والبذور.

حيث أعرب الرئيس المدير العام للشركة فيديريكو فيكيوني، خلال زيارة سابقة للجزائر، عن تطلّعه إلى “تصدير القمح من الجزائر نحو إيطاليا”.