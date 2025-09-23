اتفاق الشراكة الأوروبية على طاولة البرلمان الشهر المقبل

لقاء اللجنة المشتركة يوم 2 أكتوبر في بروكسل لتجاوز الخلافات

تمامري: الدفاع عن المصالح الجزائرية يتصدر جدول الأعمال… وهذه أولوياتنا

كشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، أن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة سيعقد يوم 2 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن مراجعة وتفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد سيتصدر جدول الأعمال، باعتباره الملف الحاسم في توجيه مسار العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح تمامري، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر تتجه بخطوات واضحة نحو إعادة ضبط علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن معاملة أكثر توازنا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المرتقب يشكل فرصة لإعادة تفعيل الإطار المؤسساتي للجنة بعد تعطل دام عدة سنوات، حيث لم تعقد الدورة الثانية في نوفمبر 2023 ولا في سنة 2024 ولا في جانفي 2025، بسبب خلافات سياسية وتباينات في المواقف حول قضايا حساسة، حيث قاطع الطرف الجزائري حينها تلك اللقاءات، مضيفا أن عودة الحوار في هذا التوقيت يمثل تحولا ملموسا وإشارة إيجابية من الطرفين نحو إعادة بناء الثقة وتطوير الشراكة.

وشدّد رئيس اللجنة على أن مراجعة اتفاق الشراكة يمثل أولوية قصوى للجزائر، لافتا إلى أن التجربة الماضية أبرزت اختلالات في ميزان المصالح كانت تميل لصالح الطرف الأوروبي قائلا: “الموقف الجزائري بات واضحا في المطالبة بمراجعة الاتفاق بما يضمن تفعيله على أساس مبدأ الربحية بين الطرفين، وذلك في إطار مقاربة واقعية تراعي متطلبات التنمية الوطنية وتفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وتجاري أكثر عدلا وإنصافا”.

وأضاف تمامري أن جدول أعمال لقاء بروكسل سيتضمن، إلى جانب ملف الشراكة، والدفاع عن مصالح الجزائر، سيناقش أيضا آفاق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق البرلماني وتوسيع مساحات التشاور السياسي.

واعتبر أن هذه الدورة تمثل فرصة سانحة لوضع أسس متينة لشراكة مستقبلية قادرة على الاستجابة للتحديات المشتركة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وما تفرضه من رهانات مرتبطة بأمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس اللجنة أن الاتحاد الأوروبي ينظر للجزائر كشريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، كما نراه ايضا كشريك تجاري وطاقوي، إلا أن ذلك لا يمنع الجزائر من أن تتمسك بحقها في إعادة ضبط قواعد التعاون على أساس المصالح المتبادلة، مضيفا أن المرحلة المقبلة قد تشهد ديناميكية جديدة إذا ما تم التعامل مع المطالب الجزائرية بجدية.

هذا وعقد الجانب الجزائري من “اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي”، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعا تنسيقيا بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحسبا لانعقاد اجتماعها الثاني المقرر شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة “بروكسل”.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة سيد أحمد تمامري عن البرلمان الجزائري، وحضر أشغاله ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

ولدى تناوله الكلمة، استعرض تمامري، الخطوط العريضة لجدول الأعمال، موضحا، في نفس الوقت، أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها في الاجتماع المقبل للجنة، وذلك قبل أن يحيل الكلمة لممثل وزارة الشؤون الخارجية. عقب ذلك، فسح المجال لأعضاء اللجنة من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، للتدخل من أجل مزيد من التشاور والتنسيق.