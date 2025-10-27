-- -- -- / -- -- --
اتفاق بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد و”بدر بنك” لإعادة بعث هذا المشروع

الشروق أونلاين
الشركة الوطنية لصناعة الحديد
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم تتعلق باستكمال إنجاز وتشغيل مشروع مصنع الحديد والصلب بأولاد موسى في ولاية بومرداس.

وجرى التوقيع من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد، عادل خمان، والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محند بوراي، بحضور إطارات سامية من المؤسستين.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الطرفين من أجل إعادة بعث واستغلال هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني للفولاذ وخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب تثمين الموارد المعدنية المحلية.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو شراكة فعالة بين القطاعين الصناعي والمالي العموميين، في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الصناعية والاقتصادية وتعزيز الدور المحوري للصناعة المعدنية في مسار التنمية بالبلاد.

ويعكس هذا التعاون الإرادة المشتركة لدعم المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والمساهمة في النهضة الصناعية التي تشهدها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

