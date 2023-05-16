اتفاق بين بريد الجزائر و”أريدُ” للمزيد من الحلول والخدمات الرقمية

وقعت مؤسسة بريد الجزائر ومتعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية “أريدُو”، اتفاقية شراكة جديدة تسمح بتعزيز الخدمات الرقمية المتاحة بين الطرفين وإطلاق حلول رقمية جديدة.

وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة، الثلاثاء، بمقر المديرية العامة لبريد الجزائر بحي الأعمال بباب الزوار بالعاصمة، بحضور مديرها العام لؤي زيدي، والمدير العام لمتعامل “أريدُو”، روني طعمة.

وأوضح مدير الاتصال بالمتعامل “أريدو” رمضان جزايري، أن الأمر يتعلق في الحقيقة بتجديد اتفاقية بين الطرفين جرى توقيعها قبل 10 سنوات أي في 2013.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تجسيد مخطط العمل المسطر من قبل السلطات العمومية بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي وترقية آليات الدفع الإلكتروني، يلتزم “بريد الجزائر” و”أريدو”، كل في مجال خبرته، بتعزيز الخدمات المتوفرة، وإطلاق خدمات رقمية جديدة عملية وآمنة، متاحة بكل سهولة للزبائن، وتسمح أيضا بتسريع وتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر لاسيما فيما يخص الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية وكذا دمقرطة استخدام خدمات وحلول رقمية فعالة سهلة وآمنة.

وخلال المناسبة صرح المدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي بأن هذه الشراكة التي أبرمت اليوم مع المتعامل “أريد”، تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية التي تهدف إلى تحديث وتعزيز الإدماج المالي، من خلال رقمنة جميع العروض والعمليات المالية، كما أنها تعكس حسبه إرادة المؤسسة في منح مستخدمي خدمات بريد الجزائر عبر التراب الوطني عروضا جوارية وشاملة تتماشى مع عصر الرقمنة، لا سيما فيما يخص تطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

بدوره صرح المدير العام بالنيابة لـ”أريدُو” روني طعمه، أن بإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تربط المتعامل مع بريد الجزائر، ستسمح بتعزيز وإطلاق خدمات وحلول تكنولوجية مبتكرة.

وأضاف طعمة أن هذه الخطوة التي تدخل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تأتي تماشيا مع استراتيجية “أريدُو” الهادفة إلى تعميم رقمنة خدماتها في الجزائر، من خلال هذه الاتفاقية، تلتزم “أريدُو” بوضع خبرتها التكنولوجية تحت تصرف مؤسسة “بريد الجزائر”، من أجل المساهمة في تسريع وتعميم استخدام الحلول الرقمية الجديدة مع وسائل الدفع الحديثة على غرار الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الهاتف النقال.

وتسمح الاتفاقية بحسب الشروحات التي قدمت إمكانية الدفع عبر النقال من خلال تطبيق بريدي موب الذي بلغ عدد مشتركيه 2.5 مليون، إضافة للدفع بالبطاقة الذهبية (11 مليون حامل لها) والدفع عبر رمز الاستجابة السريعة، إضافة لخدمة جديدة تتمثل في دفع المستحقات عبر اقتطاعات مباشرة من الحساب البريدي الجاري، وتسويق وتنويع خدمات المتعامل عبر شبكة مكاتب بريد الجزائر.