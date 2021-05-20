اتفاق بين سوناطراك ومجمع صيني للتنقيب عن المحروقات في الجزائر والخارج

وقعت شركة سوناطراك مع شريكها الصيني “SINOPEC” بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم، من أجل تعزيز الشراكة في مجال التنقيب عن المحروقات في الجزائر وخارجها.

وأفاد بيان للشركة، الخميس، أن بروتوكول الاتفاق “يهدف إلى تعزيز الشراكة التقليدية القائمة بالرقعة التعاقدية لزارزايتين الواقعة بحوض إليزي، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا البروتوكول إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين لإبرام عقد جديد في مجال المحروقات بهذا الموقع، وذلك في إطار القانون 19-13 الذي يحكم نشاط المحروقات“.

وأوضح أن “هذا الأخير يمدد مدة استغلال حقل زارزايتين إلى ما بعد سنة 2023 التي تصادف نهاية العقد الحالي”.

وأضاف البيان “أما مذكرة التفاهم فتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الاستكشاف واستغلال المحروقات والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والبيتروكيماويات، و هذا في الجزائر وفي الخارج”.

للتذكير، تتواجد شركةSINOPEC بالجزائر منذ سنة 2003 وتستغل مع سوناطراك الرقعة التعاقدية لزارزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى رفع معدل استخراج احتياطات النفط الخام.