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اتفاق تركي أوروبي لدعم اندماج المهاجرين

الشروق أونلاين
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اتفاق تركي أوروبي لدعم اندماج المهاجرين
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا ماهينور أوزدمير غوكتاش، اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي. يتضمن تمويل مشروع لدعم الاندماج الاجتماعي للمهاجرين الأجانب في البلاد.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأوروبي، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، العضو المسؤول عن الجوار والتوسع في المفوضية الأوربية أوليفر فارهيلي.

وقالت الوزيرة غوكتاش بهذه المناسبة:”سنعمل على تعزيز شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية. من خلال مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للمهاجرين الأجانب”.

وتابعت غوكتاش تقول إن “القرن الحادي والعشرين شهد نشاطًا غير مسبوق في عدد سكان العالم، وهو ما يجعل الهجرة حقيقة العصر”، على حدّ تعبيرها.

قبل أن تعرب عن أملها في أن يتيح تنفيذ المشروع، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، “تحسين حياة المهاجرين والمواطنين بطريقة متوازنة”.

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