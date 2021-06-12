اتفاق تعاون لتطويق جرائم الفساد في الجزائر

وقعته "هيئة الوقاية من الفساد" مع قيادة الدرك

وقعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على اتفاق تعاون مع مؤسسة الدرك الوطني، وذلك في إطار توثيق الجهود مع مختلف المؤسسات الأمنية والهيئات المكلفة برسم الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أورده أمس بيان لذات المصالح.

وأضاف المصدر أن مراسيم التوقيع على الاتفاق الذي تم بمقر قيادة الدرك الوطني “يعنى بآليات العمل المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقعه العميد قواسمية نور الدين، قائد الدرك الوطني، رفقة الدكتور طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثلا عن هذه الهيئة، المكلفة باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، مكرسة بذلك مبادئ دولة الحق والقانون والنزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية”.

ويأتي إبرام هذا الاتفاق تجسيدا لإرادة الطرفين العازمة على توثيق الجهود بين مؤسسات الدولة، حسب البيان، الذي يؤكد بأنه يعتبر في حد ذاته دليلا ملموسا، على نوعية علاقات لتعاون التي تربط مؤسسة الدرك الوطني مع مختلف المؤسسات الأمنية عامة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على وجه الخصوص، والتي تمتد إلى جميع مجالات تقاسم الخبرات وتكريس أفضل الممارسات وكذا تعزيز بناء قدرات التحقيق، البحث والتحري، بل وحتى استباق هذا النوع من الإجرام الخطير والجرائم الأخرى ذات الصلة، في إطار تشكيل أمني وطني رادع لجميع محاولات المساس بأمن المجتمع .

وأشار البيان إلى أن وضعه حيز التنفيذ، سيُسهم بما لا يدع مجالا للشك، في تجسيد الأهداف الرئيسة المتوخاة للطرفين، في سبيل ترقية العمل المشترك في مجال التصدي وردع مختلف أشكال جرائم الفساد خدمة للوطن والمواطن وتكريسا لدولة القانون التي تعمل أجهزة الدولة مجتهدة من أجل الحفاظ عليها.

ن.ب