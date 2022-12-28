اتفاق توأمة بين الجزائر وتركيا لتكوين القضاة

وقعت الجزائر مع تركيا على اتفاق توأمة في مجال القضاء يشمل تكوين القضاة وهذا بهدف تبادل المعارف والخبرات.

وجاء توقيع المذكرة خلال استقبال وزير العدل عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، نائب وزير العدل لتركيا حسان ييلماز والوفد المرافق له، في اطار زيارة إلى الجزائر تمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2022.

وحسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم للتوأمة بين المديرين العامين لكل من المدرسة العليا للقضاء الجزائرية وأكاديمية العدل التركية.

وشمل برنامج زيارة نائب وزير العدل لجمهورية تركيا والوفد المرافق له زيارة إلى المدرسة العليا للقضاء للإطلاع على كيفية تنظيمها وسيرها بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات قضائية. يضيف البيان.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل لكلا البلدين لا سيما في المجال الجزائي وفي مجال التكوين وتبادل المعارف والخبرات.