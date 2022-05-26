اتفاق جديد بين سوناطراك وإيني للتنقيب واستغلال الهيدروجين الأخضر

وقّع الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار يوم الخميس، مع المدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالزي، على مذكرة تفاهم لتسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر، واستغلال الهيدروجين الأخضر.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت في العاصمة الإيطالية روما بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس تبون إلى البلاد.

وحسب ماجاء في بيان لسوناطراك، فإن هذا الاتفاق هو “لبنة جديدة من لبنات التعاون المثمر في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا”.

وستسمح المذكرة “بتقييم الإمكانات المتوفرة من الغاز لتطوير متسارع للحقول المكتشفة من طرف سوناطراك. حيث يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز من المناطق المعنية بالاتفاقية حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويًا”.

وستساعد هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر نحو إيطاليا، عبر خط الأنابيب الدولي انريكو ماتييي /ترانسميد”.

كما يغطي الاتفاق “التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، على مستوى حقل بئر رباع شمال. وهو يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونية لمصنع الغاز في هذا الحقل”.