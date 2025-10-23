اتفاق جزائري–أمريكي لتقوية الشراكة في المجال الصحي

اتفق وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي والاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والتلقيح.

وخلال استقبال وزير الصحة، عشية الأربعاء، للسفيرة الأمريكية، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الصحي.

وفي مستهل اللقاء، عبّرت السفيرة عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون القائم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين في مجال الصناعة الصيدلانية.

كما أشادت بالمجهودات التي يبذلها القطاع الصحي في الجزائر، لاسيما في مجال الوقاية، من خلال البرامج الوطنية للتلقيح ومكافحة الأمراض المعدية.

من جهته، أشار الوزير إلى دور الكبير الذي سيلعبه المركز الوطني المرجعي لمكافحة الأمراض الاستوائية، مبرزا إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية للمراكز المراقبة والوقاية من الأمراض (CDC) في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والتلقيح، بما يعزز قدرات الجزائر في هذا الميدان.

كما أشاد آيت مسعودان بـالنظام الصحي الأمريكي وما بلغه من مستوى متقدم، مؤكدا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية التي تميز القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بين الطرفين، قصد الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال الصحي إلى مستويات أعلى، من خلال تحديد مجالات ذات أولوية مشتركة وتفعيل آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.