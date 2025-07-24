اتفاق جزائري-إيطالي لتعزيز تصنيع قطع “فيات” محليًا

وقعت شركة ستيلانتيس الجزائر، أمس الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما، اتفاق شراكة صناعية جديد مع شركة “سيجيت” الإيطالية، يهدف إلى إنتاج قطع بلاستيكية جديدة في الجزائر موجهة لمصنع “فيات” في طفراوي بوهران، وذلك بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط عبر فرعها “سيبلاست”.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة فإن توقيع الاتفاق جاء في إطار القمة الحكومية الجزائرية–الإيطالية، التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، ويُعد امتدادًا للاتفاقية الأولى التي وُقعت بين الطرفين في ماي 2025.

ووصفت ستيلانتيس الجزائر هذه الشراكة بـ”الاستراتيجية”، حيث تندرج ضمن مسعى توطين صناعي واسع يشمل حاليًا 13 ممونا محليًا، ويهدف إلى رفع نسبة الإدماج الصناعي لتغطية أكثر من 30% من مكونات المركبات المنتجة بمصنع طفراوي، تمهيدًا لإنشاء أول منظومة متكاملة لصناعة السيارات في الجزائر.

وفي تصريح له، أكد راوي الباجي، الرئيس المدير العام لستيلانتيس الجزائر، أن مشروع مصنع فيات بالجزائر أصبح “رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا”، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تشكل “رافعة جديدة في مسعى بناء منظومة صناعية متجذرة محليًا ومتآزرة دوليًا، تعكس الطموح المشترك في جعل الجزائر منصة تنافسية لإنتاج السيارات في المنطقة”.