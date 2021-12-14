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اقتصاد

اتفاق جزائري-تونسي لانتاج وتصدير الأدوية بشكل مشترك

س.م
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اتفاق جزائري-تونسي لانتاج وتصدير الأدوية بشكل مشترك
ح.م
جانب من اللقاء

وقع وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، الاثنين، مع سفير الجمهورية التونسية بالجزائر الفايد رمضان إتفاقية تعاون مشتركة في المجال الصيدلاني.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، “إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد هذا الاثنين 13 ديسمبر2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير الجمهورية التونسية بالجزائر السيد الفايد رمضان”.

وأضاف “وقع الطرفان على إتفاقية ثنائية في المجال الصيدلاني، ما من شأنه أن يسمح بتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلّق بالتسجيل، المصادقة ،مراقبة الجودة، شهادات الممارسات الحسنة للإنتاج”.

وأوضح: إتفق الطرفان على دعم وترقية التّعاون بين المنتجين الصيدلانيين للبلدين، بغية تشجيع الإستثمار المشترك في ضوء فرص وامكانيات الشراكة الثنائية والاقليمية ،لاسيما من خلال إنشاء وحدات إنتاج مختلطة ومنصّة مشتركة للتصدير”.

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