اتفاق جزائري روسي على تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين بنيويوك، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركتهما في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وشدّد الجانبان، حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، على “ضرورة تنسيق الجهود داخل مجلس الأمن والجمعية العامة لوقف إطلاق النار. وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة”.

كما ناقش الوزيران أيضا، مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بروح الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس تبون إلى روسيا في جوان 2023.

مجريات اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين:

وحلّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الإثنين بنيويورك. للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية هذا الثلاثاء.

ونوّه بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر ستشارك في هذا الاجتماع، باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

“ويأتي الاجتماع في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط، من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وردع العدوان الإسرائيلي”، يضيف البيان.

كما تهدف مشاركة الجزائر في اجتماع مجلس الأمن إلى “رفع القيود التي يفرضها الاحتلال على جهود الإغاثة الانسانية في القطاع”.

وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيعقد الوزير عطاف لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وعدد من ممثلي الدول العربية الشقيقة.

وفي لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز بأوغندا، تطرق عطاف إلى مستجدات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

حيث اتفق الجانبان على “تعزيز التنسيق، لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن. بغية حمله على الاضطلاع بمسؤولياته لفرض وقف إطلاق النار. وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين”.