اتفاق جزائري سعودي على الدفاع عن القضية الفلسطينية

جدّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، حرص الجزائر والسعودية على الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وقد استقبل الوزير عطاف نظيره السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الثلاثاء. حيث أجرى الطرفان “محادثات ثنائية على انفراد، توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين في جلسة عمل”.

وتمحورت جلسة العمل الموسّعة بين الوفدين حول “سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر والسعودية. إلى جانب آفاق تجاوز الأزمات السياسية والأمنية التي تهدد استقرار العديد من الدول العربية”.

وتحسبا للاستحقاقات الثنائية المقبلة، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على خطوات عملية لتقوية الإطار القانوني والهيكلي للعلاقات الثنائية، بينها:

الانتهاء من إعداد النصوص القانونية التي من شأنها إثراء الترسانة القانونية المسيرة للتعاون الثنائي،

وتأسيس المجلس الأعلى للتنسيق الجزائري-السعودي بمختلف هيئاته الفرعية،

وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية، من أجل استكشاف وتجسيد الفرص الواعدة للتعاون والشراكة في المجال الاقتصادي.

كما تطرق الطرفان إلى تطور العلاقات في المنطقة المغاربية والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمات في كل من السودان واليمن وليبيا وسوريا ولبنان.

وفي سياق التحضير للقمة العربية المقبلة بجدة، أكد الجانبان “ضرورة اغتنام هذه الفرصة المتجددة لمواصلة الجهود بغية تنقية الأجواء العربية، وتعزيز الوفاق العربي امتدادا لما أفضت إليه قمة الجزائر 2022”.

وفي الختام، اتفق الطرفان على “تجسيد الحرص المشترك للبلدين على الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، يضيف البيان.