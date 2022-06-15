اتفاق جزائري سعودي على تكثيف التعاون الاقتصادي

في ظل الآفاق التي فتحها مناخ الاستثمار الجديد

أكد المتعاملون الاقتصاديون من الجزائر والسعوديّة عن رغبتهم في تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات حيوية وخلاقة للثروة وفرص العمل، خلال منتدى اعمال جزائري-سعودي، نظم الاربعاء بالجزائر العاصمة على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وبالمناسبة، دعا رئيس الغرفة، الطيب شباب، المستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر، خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه.

كما أبرز شباب اهمية بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد سيعطي “دفعا قويا للحركية الاقتصادية وتنويعها ويمنح مزايا وتحفيزات للاستثمار الاجنبي، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الاستثمارية”.

وأضاف بأن الجزائر توفر مزايا استثمارية تنافسية تجعلها محل انظار المستثمرين الأجانب لتوظيف رؤوس أموالهم وتنويع أنشطتهم الإنتاجية، معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف أساسا إلى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وأكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ستعمل على تهيئة وتوفير كل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تشجيع عملية التصدير والاستيراد ومختلف المعاملات التجارية ما بين المتعاملين الجزائريين والأجانب.

من جانبه، رحب رئيس الوفد السعودي، زايد الأسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية وهو ما سيحمل “اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين”.

وفي مجال الاستثمار، اشار إلى انه سيتم العمل سويا لرفع حجم الاستثمار “كما و نوعا” في شتى المجالات بالنظر للإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، معتبرا ان تنظيم هذا المنتدى سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من البلدين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول امكانية الاستثمار في الميادين الخلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار ممثل قطاع الأعمال السعودي، ناصر الغيلان، إلى وجود “تكامل قوي” بين الجزائر والسعودية، ما يستدعي -حسبه- تضافر المزيد من الجهود من اجل تكثيف وتنويع الفرص الاستثمارية.

كما دعا المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة الغذائية والعقار والسياحة والذكاء الصناعي والالكترونيك.

كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ الأعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث تم ابراز اهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها، على غرار الصناعة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والسياحة والصناعة الصيدلانية.

كما تم التطرق لقانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي، حسب المشاركين في اللقاء، دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر ويسمح بتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال مختلف المزايا والتحفيزات التي جاء بها.

وتم ايضا بالمناسبة تقديم عرض تعريفي لهيأة الصادرات السعودية ومختلف الخدمات التي تقدمها، خاصة ما يتعلق منها بخدمات التدريب الالكتروني وخدمات ترويج الصادرات وتكوين المصدرين.