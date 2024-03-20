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اتفاق جزائري فرنسي على تحرّك مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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اتفاق جزائري فرنسي على تحرّك مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
أرشيف
مجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني.

حيث استعرض الوزيران، حسب ما ذكره بيان للخارجية، واقع العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها. وتحضيرات الاستحقاقات المقبلة رفيعة المستوى بين البلدين.

كما تناول الجانبان بشكل معمّق، المباحثات الجارية بمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام. والمأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على “ضرورة تحرّك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير”.

وأكد الوزيران أيضا “ضرورة إعادة بعث مسار السلام، بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية، على أساس حلّ الدولتين”، يضيف البيان.

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