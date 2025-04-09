اتفاق جزائري قطري جديد في مجال النقل الجوّي

وقّع وزير النقل الجزائري، سعيد سعيود، ووزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، على إتفاقية تعاون جديدة في مجال خدمات النقل الجوي، بين البلدين.

وفي بيان صادر عن الوزارة الوصية، جاء فيه “يُسمح لشركات الطيران المُعينة من البلدين، بتشغيل عدد غير محدّد وغير مقيّد من رحلات الركاب والشحن، بما يعزّز الروابط الإقتصادية والسياحية بين البلدين الشقيقين”.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الاتفاق الجديد، فرصة ثمينة للجزائر من أجل توسيع نطاق صادراتها من المنتجات الغذائية إلى السوق القطرية والخليجية عموما، نظرا لما تتوفره قطر من امكانات نقل جوّي كبيرة.

وعلى صعيد آخر، قام الوزير سعيود خلال زيارة العمل التي قادته إلى دولة قطر الشقيقة، بزيارة ميدانية إلى ميناء حمد، والذي “يُعدّ من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، حيث يمتد على مساحة 29 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا”، وفق ما كشفه الموقع الرسمي لموانئ قطر.