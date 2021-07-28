اتفاق جزائري موريتاني حول الطاقة الكهربائية

وقع مجمع سونلغاز مع نظيره الموريتاني سوميلاك اتفاقية تفاهم في مجال انتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وجاء توقيع هذه الإتفاقية خلال زيارة قادها المسؤول الأول على شركة سونلغاز شاهر بولخراص إلى العاصمة الموريتانية نواكشط.

وأفاد بيان للمجمع أنه تم عقد جلسات واجتماعات بين الإطارات المسيرة لشركات مجمّع سونلغاز. و نضرائهم في الشركة الموريتانية للكهرباء سوميلاك.

وأوضح أن “الجلسات توجت بتوقيع اتفاقيات تفاهم بين الأطراف، سيتم اتباعها بشراكات مختلفة في مجالات عديدة في مجال انتاج نقل و توزيع الكهرباء و في مجال الرقمنة أيضا”.

وحضر توقيع الاتفاق وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح والسفير الجزائري بنواكشوط نور الدين خندودي.

وأدى وفد من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بقيادة شاهر بولخراص زيارة عمل للشركة الموريتانية للكهرباء في نواكشوط يومي 26 و 27 يوليو 2021.