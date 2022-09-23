اتفاق حول منح الجزائر حصص صيد في المياه الإقليمية الموريتانية

تم اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري التأكيد على ضرورة الارتقاء بمجال الصيد البحري بما يسهم في الاندماج والتكامل بين البلدين.

وقال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي خلال ترأسه مناصفة مع وزير الصيد و الاقتصاد البحري الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف، أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، ان علاقات التعاون الثنائية تعرف “ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني الى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي والتي نتج عنها تفعيل التعاون في العديد من المجالات ، لا سيما ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال اشغال الدورة ال19 للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين التي جرت بداية الشهر الجاري بنواكشوط”.

واشار الوزير صلواتشي ان محضر هذه الدورة الـ19 تضمن ايضا الموافقة على منح الجزائر حصصا سنوية للصيد في المياه الاقليمية الموريتانية.

وأبرز ان لقاءات اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري التي جرت مؤخرا بنواكشوط “سادها نقاش بناء وتشاور مثمر مكن من قطع اشواط كبيرة في إعداد مشروع إطار التعاون متعدد الجوانب في مجال الصيد البحري و تربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار”.

وأضاف أن هذا الإطار الجديد يتضمن خصوصا كيفيات وتقنيات استغلال الحصص الصيدية الممنوحة للجزائر وكذا تحديد عملية التعاون لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من الامكانات والمنتجات والخبرات التي تحوز عليها الجزائر في مجال الصيد البحري والتكوين والبحث العلمي في مجال تربية المائيات البحرية والقارية وكذلك في بناء واصلاح سفن الصيد البحري وتحويل المنتجات الصيدية, بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة البحرية.

كما اشار الى الرغبة الكبيرة التي لمسها لدى نظيره الموريتاني “للارتقاء بمجال الصيد البحري بما يساهم في الاندماج والتكامل بين الجزائر وموريتانيا”.

ومن جانبه عبر وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني عن شكره للجزائر على التعاون مع بلده خاصة في مجال التكوين، حيث استفادت موريتانيا من خبرة العديد من المعاهد الجزائرية.

أما فيما يتعلق بأهداف اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري فتتمثل، حسبه، في تجسيد التعاون وفق المصالح المشتركة بين البلدين, خاصة فيما يتعلق بالحصص الصيدية الممنوحة للجزائر في المياه الاقليمية الموريتانية والتكوين البحري والانتاج والانقاذ البحري وبناء السفن واستزراع الاسماك.

واشار الوزير الموريتاني أيضا أنه “لمس استعداد الطرف الجزائري ونية حسنة من أجل الرقي بهذا التعاون بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة البلدين”.

واستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا محمد عابدين أمعييف.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد أكد بن عبد الرحمان مع ضيفه الموريتاني “علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون والشراكة إلى مستويات أعلى”.

كما تناول الطرفان في هذا السياق “آفاق تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الصيد البحري والمجالات المجاورة، على ضوء النتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية بنواكشوط في 14 سبتمبر”.

من جهته، ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، بأنّ الدورة الـ19 في نواكشوط، تضمّنت الموافقة على منح الجزائر حصصًا سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

وقد ترأس الوزير الموريتاني مناصفة مع نظيره الجزائري هشام سفيان صلواتشي، أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري.