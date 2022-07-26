اتفاق شراكة بين الجزائر وتركيا لتطوير منجمي حديد بتبسة

وقع مجمع مناجم الجزائر”منال” وشركة أوزمرت الجزائر التركية على مذكرة تفاهم لتطوير وتثمين خامات الحديد في منجمي الونزة وبوخضرة في تبسة.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، الثلاثاء، أن وزير الطاقة محمد عرقاب أشرف بمقر المديرية العامة لمُجمع مناجم الجزائر، وبحضور سفيرة تركيا لدى الجزائر، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر (منال) وشركة أوزمرت الجزائر التركية.

وأضاف البيان أن الاتفاقية المُوقعة، من طرف كل من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والمدير العام لشركة أوزمرت الجزائر التركية، هي جزء من خطة تطوير وتثمين رواسب خام الحديد في منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، التي تقع مسؤولية استغلالهما على عاتق شركة مناجم الحديد شرق MFE Spa ، التابعة لمجمع مناجم الجزائر، الذي يطمح الى تطوير الاستغلال المنجمي والتثمين الأمثل للموارد المنجمية بناءً على البنى التحتية والمرافق المتاحة.

وأفاد البيان أن هذه الشراكة تبدأ بإجراءات تجارية (عقود بيع خامات الحديد)، والتي يجب أن تمتد إلى إنشاء منشآت صناعية على أساس استخراج كميات كبيرة من الخام (حوالي 6 إلى 7 ملاين طن / سنة) .

كما يشمل هذا الاتفاق تطوير هذه على الشراكة على مراحل:

1- على المدى القصير للغاية ، بيع خامات الحديد من قبل مجمع مناجم الجزائر أو الشركات التابعة لها لصالح شركة أوزمرت الجزائر أو الشركات التابعة لها ، بموجب عقد تجاري ، (100،000 طن في 2022 إلى 500،000 في 2028).

2- على المدى المتوسط والطويل:

تخصيب خامات الحديد بإنتاج مركزاته ،

إنتاج كريات خامات الحديد من خام مخصب أو مركز ،

إنتاج المنتجات شبه المصنعة ،

تسويق المنتجات بما في ذلك التصدير.

تم إنشاء شركة SARL OZMERT ALGERIA في أبريل 2007 ولديها اليوم مصنع لإنتاج الصلب بسعة 500000 طن سنويًا من الفولاذ السائل ، بالمنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة (عين تموشنت). وتطمح أوزمرت الجزائر، على المدى القصير، للوصول إلى انتاج مليون طن في السنة من الفولاذ السائل.