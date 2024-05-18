-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لتطوير مجال جراحة القلب والاوعية الدموية

اتفاق شراكة بين صندوق “كناص” ومستشفى “بروغمان” البلجيكي

الشروق أونلاين
  • 112
  • 0
اتفاق شراكة بين صندوق “كناص” ومستشفى “بروغمان” البلجيكي

 أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، على مراسيم التوقيع على إتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء “كناص” والمركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي “بروغمان”.

وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، قال الوزير بن طالب، بأن “هذا التعاون سيفتح آفاق جديدة في التكفل بالمرضى الجزائريين ويقلص آجال انتظار الحصول على العلاج في الخارج”.

وأكد بن طالب بان الاتفاقية، تتضمن أيضا “تحويل التكنولوجيا ونقل الخبرات الطبية بين المؤسسة الاستشفائية البلجيكية والمستشفيات الجزائرية، وبشكل استباقي”ّ، يضيف الوزير، “فقد شرع الطرفان الجزائري والبلجيكي، في اعداد برنامج خاص بالتكوين وأخرى متعلقة بزيارات ميدانية للوفد البلجيكي الى العيادة المتخصصة في جراحة القلب في بوسماعيل والمستشفى الجزائري المتخصص في الأوعية الدموية “كلارفال”.

مقالات ذات صلة
قضية إبن الجلفة المختطف تجوب صحف العالم

قضية إبن الجلفة المختطف تجوب صحف العالم

الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)

الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)

حصة ضمن مؤطري مكاتب التصويت للشباب “المسجّلين للمرة الأولى في القوائم الانتخابية”

حصة ضمن مؤطري مكاتب التصويت للشباب “المسجّلين للمرة الأولى في القوائم الانتخابية”

وزيران في مطار الجزائر الدولي لتفقّد تحضيرات نقل الحجاج واستقبال الجالية

وزيران في مطار الجزائر الدولي لتفقّد تحضيرات نقل الحجاج واستقبال الجالية

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 8 ولايات

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 8 ولايات

دفتر الشروط!

دفتر الشروط!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد