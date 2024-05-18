اتفاق شراكة بين صندوق “كناص” ومستشفى “بروغمان” البلجيكي

لتطوير مجال جراحة القلب والاوعية الدموية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، على مراسيم التوقيع على إتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء “كناص” والمركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي “بروغمان”.

وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، قال الوزير بن طالب، بأن “هذا التعاون سيفتح آفاق جديدة في التكفل بالمرضى الجزائريين ويقلص آجال انتظار الحصول على العلاج في الخارج”.

وأكد بن طالب بان الاتفاقية، تتضمن أيضا “تحويل التكنولوجيا ونقل الخبرات الطبية بين المؤسسة الاستشفائية البلجيكية والمستشفيات الجزائرية، وبشكل استباقي”ّ، يضيف الوزير، “فقد شرع الطرفان الجزائري والبلجيكي، في اعداد برنامج خاص بالتكوين وأخرى متعلقة بزيارات ميدانية للوفد البلجيكي الى العيادة المتخصصة في جراحة القلب في بوسماعيل والمستشفى الجزائري المتخصص في الأوعية الدموية “كلارفال”.