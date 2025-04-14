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اقتصاد

اتفاق شراكة بين “ناسدا” و “سيال” لدعم المؤسسات المصغّرة

الشروق أونلاين
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اتفاق شراكة بين “ناسدا” و “سيال” لدعم المؤسسات المصغّرة

 أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” وشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تنصيب لجنة مشتركة تُعنى بتنفيذ ومتابعة بنود دعم المؤسسات المصغرة في برامج المناولة.

ووفق بيان صادر عن الوكالة، اليوم الاثنين، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المؤسسات المصغّرة الممولة من طرف الوكالة من الاستفادة من برنامج المناولة وتوفير التكوين التقني اللازم لحاملي المشاريع.

كما يسعى القائمون على هذه الاتفاقية إلى متابعة ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات المصغّرة ودراسة الاقتراحات المقدّمة والعمل على إيجاد حلول فعّالة لها.

وتندرج هذه المبادرة -يقول المصدر- ضمن الجهود الرامية إلى دعم ومرافقة المؤسسات المصغّرة، وتعزيز اندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني.

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