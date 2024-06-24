اتفاق شراكة جديد بين الجزائر وكوريا الجنوبية

وقعت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، اليوم الإثنين في الجزائر العاصمة، على اتفاق شراكة مع وكالة الطاقة الكورية، من شأنه تعزيز التعاون التقني في مجالات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووفق ما نشرته “واج”، فان التوقيع على هذه المذكرة جاء بمناسبة انعقاد المنتدى الجزائري – الكوري الجنوبي الأول حول كفاءة الطاقة، من طرف محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الجزائري، نور الدين ياسع، و نائب رئيس الوكالة الكورية للطاقة، بارك بيونج تشون.

وفي كلمة له، أكد نور الدين ياسع، أن التوقيع على هاته المذكرة بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ووكالة الطاقة الكورية تمثل “أداة مهمة للتقارب المؤسساتي بهدف إرساء شراكة مستدامة ومفيدة للطرفين”، مفيدا بأن هذه الاتفاقية “ستساهم في تعزيز التعاون التقني بين المحافظة والوكالة الكورية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنقل النظيف”.

وأكد محافظ الطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، بأن التعاون مع الوكالة الكورية من خلال هذه المذكرة “سيركز بشكل خاص على تبادل المعلومات بشأن سياسات ولوائح كفاءة الطاقة، ومن حيث البنية التحتية للجودة لمراقبة الاجهزة الكهرومنزلية ومساهمة التكنولوجيات الجديدة والحلول المبتكرة لكفاءة الطاقة وإعداد دراسات مشتركة في المجالات ذات الصلة”.