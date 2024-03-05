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الجزائر

اتفاق شراكة جديد بين سوناطراك وشريكها الصيني “سينوبك”

الشروق أونلاين
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اتفاق شراكة جديد بين سوناطراك وشريكها الصيني “سينوبك”

قامت سوناطراك وشريكها الصيني “سينوبك”، بتوقيع بروتوكول اتفاق، لتوسيع تعاونهما من خلال فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع، يهدف بروتوكول الاتفاق إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين، بغية إبرام عقد للمحروقات في مساحة الاستكشاف حاسي بركان شمال، في إطار القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

كما ذكر البيان أن شركة “سينوبك” تعمل في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع سوناطراك مكمن زرزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات بهذا المكمن.

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