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اقتصاد

اتفاق شراكة جزائري فرنسي جديد في مجال المحروقات

الشروق أونلاين
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اتفاق شراكة جزائري فرنسي جديد في مجال المحروقات

 أعلن المعهد الجزائري للبترول، التابع لمجمع “سوناطراك” عن توقيع اتفاق شراكة مع الشركة الفرنسية للطاقة “توتال اينارجي للاستكشاف والإنتاج الجزائر”، على مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، تشمل مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات.  

وحسب بيات صادر عن المجمع النفطي الجزائري “سوناطراك”، فان هدف هذه المذكرة يتمثل في دعم تعزيز وتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات، وكذا تطوير المعارف التقنية والمهنية لموظفي شركة توتال إنرجيز للاستكشاف والانتاج الجزائر، المتواجدين على مستوى الوحدات الصناعية بالشراكة مع سوناطراك.

وأعلن الطرفان الجزائري والفرنسي، اتفاقهما على الشروع في أقرب الآجال، تنظيم دورات تدريبية وبرامج الدعم للخريجين الشباب من قبل المعهد الجزائري للبترول، الأمر الذي سيساهم في تطوير رأس المال البشري.

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