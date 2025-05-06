اتفاق صيني أوروبي على رفع القيود التجارية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، على اتفاق الصين والبرلمان الأوروبي برفع القيود على التبادلات التجارية بشكل كامل ومتزامن.

وفي تصريح صحفي للمتحدّث الصيني، قال جيان، “على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت التبادلات بين المؤسسات التشريعية في الصين وأوروبا بعض التحديات وأسباب معروفة، ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يعترف الطرفان بأهمية تعزيز الحوار والتعاون.

وأعرب لين جيان، عن اعتقاد الصين وتوقعاتها بأن استئناف التبادلات الكاملة بين الهيئات التشريعية في الصين وأوروبا، سيُعمق التفاهم والتواصل المتبادل.

ومن المتوقع أن يعطي هذا التطور زخماً جديداً في النمو المستدام والصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.