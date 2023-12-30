اتفاق على استئناف المفاوضات بين الصومال و”أرض الصومال”.. ما الحكاية؟

اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس إدارة الكيان الانفصالي المسمى أرض الصومال (صومالي لاند) موسى بيحي، على استئناف المفاوضات السياسية لحلّ النزاع بين الطرفين.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية يوم الجمعة، فقد عقد لقاء تشاوري في جيبوتي يوم الخميس، بين الرئيس شيخ محمود، ورئيس إدارة “صومالي لاند”.

وأسفر هذا اللقاء التشاوري عن إصدار بيان ختامي شمل الاتفاق على “استئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين، مع التركيز على القضايا المصيرية للوصول إلى حلّ دائم”، يقول المصدر.

كما اتفق الطرفان على “وضع خارطة طريق للنقاش حول القضايا المصيرية، وتعيين لجان فنية لتسهيل هذه القضايا في المفاوضات القادمة. والابتعاد عن كل ما يضر بأجواء المفاوضات”.

ويشمل الاتفاق “تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة، وإعادة النظر وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة العسكرية السابقة ضد المناطق الشمالية في البلاد”.

كما يتضمن الاتفاق “التعاون الكامل في المجالات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة. من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة، والإسهام في إحلال السلام والاستقرار”.

وقد عبر الطرفان عن “امتنانهما لرئيس وحكومة وشعب جيبوتي”، على استضافتها للمشاورات الصومالية على أراضيها.

و”صومالي لاند” هذه هي كيان سياسي أعلن انفصاله عن الصومال منذ العام 1991، غير أنها لا تتمتع بأي اعتراف رسمي، على الرغم من استقلالها في المناطق الشمالية للبلاد، أمنيا وسياسيا وإداريا.