اتفاق غزة.. العالم يُرحب وهذه أبرز ردود الفعل الدولية  

قوبل الاتفاق الذي أُعلن عنه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من خطة أميركية، بترحيب واسع من عدد من الدول والمنظمات الدولية، وسط دعوات متزايدة لضمان تنفيذه الكامل.

إشادة أوروبية بالاتفاق وبدء مرحلة جديدة

رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، واعتبرته “فرصة لإنهاء الصراع”، في إشارة إلى إمكانية البناء عليه لتحقيق تسوية شاملة.

كما اعتبر وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، أن ما حدث “أخبار سارة قادمة من الشرق الأوسط”، مؤكداً استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بل وحتى إرسال قوات إذا شُكّلت قوة حفظ سلام دولية.

الاتحاد الأوروبي: فرصة حقيقة لإنهاء حرب مدمرة

من جانبها، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاتفاق بأنه “تقدم مهم” و”إنجاز دبلوماسي كبير”، مشيرة إلى أنه يشكل “فرصة حقيقية لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح جميع الرهائن”. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذ الاتفاق”.

كما أعلنت برلين استعدادها لدعم خطوات السلام في الشرق الأوسط، وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: الاتفاق على المرحلة الأولى يمهد الطريق لإطلاق الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد أن برلين مستعدة لدعم الخطوات اللاحقة الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

بريطانيا ترحب باتفاق غزة وتطالب بسرعة تنفيذه

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وحث على تنفيذها بالكامل دون تأخير.

وقال ستارمر في بيان “أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة”.

وأضاف “يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة”.

وذكر ستارمر أنها ستكون لحظة ارتياح عميق لا سيما للرهائن وعائلاتهم والسكان المدنيين في غزة ووجه الشكر إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودها الدبلوماسية “الدؤوبة”.

الهند: نأمل أن يكون الاتفاق تمهيدا لسلام دائم

رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام، معربا عن أمله أن يؤدي إطلاق سراح المحتجزين وتعزيز المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى تمهيد الطريق لسلام دائم.

غوتيريس يدعو كل الأطراف إلى الالتزام باتفاق غزة “بالكامل”

رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالاتّفاق بشأن غزة، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى “احترام بنوده بالكامل”. وقال غوتيريس في بيان “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائياً… يجب أن تنتهي المعاناة”.

وأكد غوتيريش أنّ الأمم المتّحدة مستعدّة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

تركيا: مستمرون في دعم غزة

ومن تركيا عبر الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سعادته بأن “المفاوضات بين حماس والاحتلال الصهيوني بمساهمة من تركيا أدت إلى وقف إطلاق النار”، مؤكداً أن أنقرة “ستراقب عن كثب التنفيذ الصارم للاتفاق وستواصل المساهمة في العملية”.

وفي بيان لوزارة الخارجية التركية، أُعرب عن الأمل في أن يُسهم زخم المفاوضات في التوصل إلى حل الدولتين، مع الإشادة بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة في الوساطة. وأكد البيان استمرار تركيا في تقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق.

داخل فلسطين:

السلطة الفلسطينية: نرحب وندعو لحل سياسي دائم

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق، قائلاً إنه يشكل “خطوة نحو حل سياسي دائم يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين”.

وأكد عباس استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح الاتفاق، مشددًا على أن “سيادة دولة فلسطين على غزة وربطها بالضفة يجب أن يتم عبر الجهات الأمنية الفلسطينية وبدعم عربي ودولي”.

فصائل المقاومة: إنجاز للمقاومة وليس منحة

أما على صعيد الفصائل الفلسطينية، فكانت ردود الفعل حذرة لكنها أكدت أن الإنجاز جاء بفضل “صمود الشعب والمقاومة”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن “ما تم إنجازه لم يكن منحة من أحد”، مضيفة أن “حجم التضحيات وشجاعة مقاتلي شعبنا جعلت المقاومة تقف نداً قوياً على طاولة المفاوضات”.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتفاق “خطوة أولى نحو إنهاء الإبادة في غزة”، مضيفة أنه “كسر اللاءات والأهداف الصهيونية”، مؤكدة أن نجاحه مرهون بـ”التزام الاحتلال”.