اتفاق لتصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا

سيتولى مجمّع سونلغاز الجزائري توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا. إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية، وتدريب العمال، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا، إن المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد الحميد المنفوخ تحادث مع نظيره في مجمّع سونلغاز مراد عجال، حول “سبل التعاون المشترك بين البلدين”.

وعبّر المسؤول الليبي الذي يجري زيارة إلى الجزائر، عن تطلّع بلاده إلى “الاستفادة من خبرات مجمّع سونلغاز، في مجالات الطاقة الكهربائية وتوريدها”.

كما تطرق اللقاء إلى “صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصناعة قطع الغيار، وتدريب الإطارات الليبية في هذا المجال”.

“وتم الاتفاق بين الشركتين، على توريد الطاقة الكهربائية من الجزائر إلى ليبيا. إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدّات، وتصنيع قطع الغيار، وتكوين وتدريب الفرق الفنية”، يضيف المصدر.