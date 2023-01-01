-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتفاق لتصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا

الشروق أونلاين
  • 75
  • 0
اتفاق لتصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا
أرشيف
الجزائر تصدّر الكهرباء إلى ليبيا

سيتولى مجمّع سونلغاز الجزائري توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا. إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية، وتدريب العمال، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا، إن المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد الحميد المنفوخ تحادث مع نظيره في مجمّع سونلغاز مراد عجال، حول “سبل التعاون المشترك بين البلدين”.

وعبّر المسؤول الليبي الذي يجري زيارة إلى الجزائر، عن تطلّع بلاده إلى “الاستفادة من خبرات مجمّع سونلغاز، في مجالات الطاقة الكهربائية وتوريدها”.

كما تطرق اللقاء إلى “صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصناعة قطع الغيار، وتدريب الإطارات الليبية في هذا المجال”.

“وتم الاتفاق بين الشركتين، على توريد الطاقة الكهربائية من الجزائر إلى ليبيا. إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدّات، وتصنيع قطع الغيار، وتكوين وتدريب الفرق الفنية”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
بداري يباشر سلسلة لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج

بداري يباشر سلسلة لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج

اتصالات الجزائر تعلن عن عروض العام الجديد

اتصالات الجزائر تعلن عن عروض العام الجديد

قضية “النقل البحري”.. استئناف المحاكمة في 2 جانفي

قضية “النقل البحري”.. استئناف المحاكمة في 2 جانفي

هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ليلة رأس السنة

هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ليلة رأس السنة

الجمعة تحقّق حضورا أكبر في صلاة الاستسقاء

الجمعة تحقّق حضورا أكبر في صلاة الاستسقاء

المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السيّاح الأجانب!

المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السيّاح الأجانب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد