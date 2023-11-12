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اقتصاد

اتفاق لتعزيز التبادلات الفلاحية بين الجزائر والصين

الشروق أونلاين
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اتفاق لتعزيز التبادلات الفلاحية بين الجزائر والصين
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

وقعت المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية يوم الأحد، عقدا مع شركة صينية، يسمح بتعزيز التبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين الطرفين.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فقد تمّ توقيع العقد على هامش أشغال منتدى التعاون الصيني-الإفريقي الذي تشارك فيه الجزائر.

ويهدف العقد إلى تطوير التبادلات التجارية بين البلدين، من خلال عمليات التصدير والاستيراد للمواد الفلاحية المنتجة في الجزائر والصين.

وقام مدير المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية بهذه المناسبة، بزيارة العديد من المؤسسات الصينية، من أجل بحث فرص التعاون في:

  • المجال الفلاحي بصفة عامة،
  • وإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء بصفة خاصة،

حيث تم بحث إمكانيات تصدير منتجات اللحوم الجزائرية المحوّلة إلى الصين، يقول ذات البيان.

وتم إنشاء المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل ضبط وتنظيم الإنتاج لتموين السوق الوطنية بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

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