-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
عن طريق تبادل المعلومات بين خلية الاستعلام المالي ومديرية الجمارك

اتفاق لمحاصرة الغش الجمركي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إيمان كيموش
  • 166
  • 0
اتفاق لمحاصرة الغش الجمركي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ح.م

وقّعت كلا من خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، ومديرية الجمارك مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات حول مؤشرات مخاطر الغش الجمركي وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتهدف هذه المذكرة، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، الأربعاء، إلى وضع إطار تعاون وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين الطرفين، لاسيما في مجال التكوين والمساعدة المتبادلة، من أجل ترقية تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من أجل تحسين التعاون والتكامل.
وستسمح مذكرة التفاهم هذه بتسريع تبادل المعلومات بين الخلية ومصالح الجمارك من خلال وضع آليات فعّالة تسمح بالولوج المباشر إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة التي بحوزتهما، الإعداد المشترك لمؤشرات مخاطر الغش الجمركي وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وكذا إنشاء وحدات تدريبية وحملات تحسيسية مشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن إبرام هذه المذكرة يهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية كما حدّدتها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

مقالات ذات صلة
21 ألف مليار.. القيمة السوقية للنفايات القابلة للاسترجاع

21 ألف مليار.. القيمة السوقية للنفايات القابلة للاسترجاع

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 جويلية 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 جويلية 2024

لهذه الأسباب يحاول اليمين المتطرف الانتقام من الجزائر

لهذه الأسباب يحاول اليمين المتطرف الانتقام من الجزائر

4 أنواع من المُخالفات ممنوعة على وكالات العمرة

4 أنواع من المُخالفات ممنوعة على وكالات العمرة

طلبة وموظفون يستغلون قنوات “التليغرام” لتعلم اللغات والقرآن

طلبة وموظفون يستغلون قنوات “التليغرام” لتعلم اللغات والقرآن

لا أطباء ولا أدوية ولا عتاد.. القطاع الصحي منهار

لا أطباء ولا أدوية ولا عتاد.. القطاع الصحي منهار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد