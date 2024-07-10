اتفاق لمحاصرة الغش الجمركي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

عن طريق تبادل المعلومات بين خلية الاستعلام المالي ومديرية الجمارك

وقّعت كلا من خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، ومديرية الجمارك مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات حول مؤشرات مخاطر الغش الجمركي وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتهدف هذه المذكرة، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، الأربعاء، إلى وضع إطار تعاون وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين الطرفين، لاسيما في مجال التكوين والمساعدة المتبادلة، من أجل ترقية تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من أجل تحسين التعاون والتكامل.

وستسمح مذكرة التفاهم هذه بتسريع تبادل المعلومات بين الخلية ومصالح الجمارك من خلال وضع آليات فعّالة تسمح بالولوج المباشر إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة التي بحوزتهما، الإعداد المشترك لمؤشرات مخاطر الغش الجمركي وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وكذا إنشاء وحدات تدريبية وحملات تحسيسية مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن إبرام هذه المذكرة يهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية كما حدّدتها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا .