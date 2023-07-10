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الجزائر
خلال لقاء وزيري النقل من البلدين..

اتفاق مبدئي لعبور البضائع عبر الموانئ الجزائرية نحو التشاد

الشروق أونلاين
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اتفاق مبدئي لعبور البضائع عبر الموانئ الجزائرية نحو التشاد
جانب من اللقاء

اتفق وزير النقل يوسف شرفة، الإثنين، مع نظيرته من التشاد فاطمة قوكوني ويدي، حول إمكانية عبور البضائع عبر الموانئ الجزائرية نحو التشاد.

وناقش الطرفان في لقائهما العديد من المشاريع في مختلف المجالات التي تخص قطاع النقل، أبرزها النقل البري والسلامة المرورية، نقل البضائع برًا.

كما درس شرفة وقوكوني إمكانية اعتماد الموانئ التجارية الجزائرية كمنصات عبور للسلع نحو جمهورية تشاد، حسب بيان الوزارة.

وتطرف الجانبان إلى مجال النقل البري للمسافرين والبضائع، والمحطات البرية. النقل عبر السكك الحديدية، المراقبة التقنية للسيارات، النقل الجوي.

كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إمكانية عبور البضائع عبر الموانئ الجزائرية نحو جمهورية تشاد، حسب البيان.

وهذا بتسطير ورقة طريق لتجسيدها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، والسنة المقبلة عن طريق لجنة قطاعية مشتركة بين البلدين.

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