اتفاق مغربي اسرائيلي لانتاج طائرات بدون طيار “انتحارية”

بدأ المغرب والإحتلال الاسرائيلي، مشروع تصنيع طائرات بدون طيار “الكاميكاز”، في إطار تجسيد اتفاق التطبيع لبين الجانبين والذي تضمن التعاون في الجانب الدفاعي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “إسبانيول”.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات مع مجموعة صناعات الطيران الإسرائيلية “بلوبيرد إيرو سيستمز”.

وتعمل الطائرات كقنابل دون الحاجة إلى وجود من يقودها، ويمكن أن تقطع 150 كم في الساعة وتحمل رأسا متفجرا ينفجر من تلقاء نفسه عند اصطدامه بهدفه الذي يتم التعرف عليه عبر كاميرا استطلاعية، كما يمكن استخدامها في عمليات المراقبة.

يذكر أن الصحيفة أشارت إلى عدم وجود تأكيد مغربي رسمي، إلا أنه ومنذ بداية العام أفادت مواقع إسرائيلية مختصة أن المغرب طلب شراء طائرات بدون طيار إسرائيلية.