اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتخطيط لاستعمالها.. ماهي “القنبلة القذرة”؟

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، عن وجود معاهد علمية في أوكرانيا تمتلك تكنولوجيا لإنتاج “القنبلة القذرة”.

وكانت وكالة “نوفوستي” الروسية، قد نقلت الأحد عن مصادر وصفتها بالموثوقة، تقارير حول “مؤشرات على إعداد نظام كييف لاستخدام القنبلة القذرة. أو ما يعرف بالأسلحة النووية منخفضة القوة”.

وقال لافروف إن روسيا “تعمل بالفعل على منع هذا الاستفزاز”. حيث أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عدة اتصالات مع نظرائه في تركيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حول هذه القضية.

وأضاف لافروف في تصريحه:”هناك معلومات محددة حول المعاهد العلمية في أوكرانيا التي لديها تكنولوجيا لإنتاج القنابل القذرة”. متابعا:”لقد أكدنا هذه المعلومات من مصادر مختلفة تفيد بأن هذا ليس مجرد شكوك”.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اعتبر التصريحات الروسية، مؤشرا على تحضيرها لاستخدام هذا السلاح.

وقال زيلينسكي:”إذا قالت روسيا إن أوكرانيا تقوم بالتحضير لشيء ما، فإن هذا يعني شيئا واحدا: روسيا حضرت بالفعل كل ذلك”.

الناتو ينفي..

بالمقابل، رفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اتهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لاستخدام “القنبلة القذرة”.

وقال ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر، إنه بحث مع وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والبريطاني بن والاس، ادعاءات روسيا حيال استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة تحتوي على مواد مشعة.

أكثر من ذلك..

بدورها، اتهمت واشنطن موسكو بالتحضير لاستخدام هذه “القنبلة القذرة”. حيث حذّرت الخارجية الأمريكية مساء الإثنين، من أن روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت “قنبلة قذرة” أو سلاحًا نوويًا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس في تصريح للإعلام: “سيكون (استخدام القنبلة القذرة) مثالاً آخر على وحشية بوتين”. مضيفا:”بالتأكيد ستكون هناك عواقب بالنسبة لروسيا، سواء استخدمت قنبلة قذرة أو قنبلة نووية”.

أي “قنبلة قذرة”؟

ليست سلاح دمار شامل، مثلما هو الأمر بالنسبة للقنبلة الذرية. لكنها سلاح تخريب شامل، تهدف إلى التلويث ونشر الهلع، حسب تعريف اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية.

فالقنبلة القذرة (Dirty Bomb)، هي قنبلة تقليدية تحتوي على مواد مشعة تنتشر على شكل غبار في الجوّ عند تفجير القنبلة، لتسبّب أضرار صحية على الأشخاص القريبين من مكان الانفجار.

وبشكل عام، يشار بتسمية “القنبلة القذرة”، التي تحمل أيضا تسمية “جهاز التشتيت الإشعاعي”، إلى أي جهاز تفجير ينشر منتجات سامة إشعاعية أو كيميائية.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية، لنشر المواد السامّة، بهدف تلويث منطقة جغرافية واستهداف سكانها بتلك المواد.