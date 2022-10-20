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اتهمت بتأييد هتلر والإرهاب.. طومسون تسحب جائزة دولية من صحفية فلسطينية

سمية سعادة
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اتهمت بتأييد هتلر والإرهاب.. طومسون تسحب جائزة دولية من صحفية فلسطينية
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الصحفية الفلسطينية شذى حمّاد

ألغت مؤسسة “طومسون رويترز” منح جائزة “كورت شورك” للصحافة الدولية لصحفية فلسطينية بعد الكشف عن منشورات قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أشادت فيها بهتلر.

نشرت شذى حمّاد سنة 2014 تعليقًا على فيسبوك قالت فيه: “أنا وهتلر صديقان، نتشارك في نفس الفكر، خاصة فيما يتعلق بإبادة اليهود”.

وفي مقال يرجع تاريخه إلى العام نفسه، وصفت شذى الفلسطينيين الذين قتلوا خمسة إسرائيليين بأنهم، شهداء، ما حدا بمؤسسة “طومسون رويترز” إلى إصدار بيان جاء فيه: “اتخذت مؤسسة طومسون رويترز وصندوق كورت شورك التذكاري اليوم القرار الصعب، بسحب جائزة الصحافة الممنوحة للصحافية شذى حمّاد”وذلك بتحريض إسرائيلي.

كما تم الكشف عن تعليقات أخرى لحماد التي اعتبرت تمجيدا لهتلر والإرهاب من قبل “منظمة التقارير الصادقة”، التي قالت إنها عثرت على العشرات من منشورات للصحفية الفلسطينية من نفس المحتوى، وقال جاكي ألكسندر، الرئيس التنفيذي لمنظمة التقارير الصادقة “إن حماد تعمل فقط على التحريض على مزيد من العنف ضد اليهود”.

وكانت شذى حمّاد قد أهدت الجائزة ( تقدر قيمتها بـ 5 ألاف دولار) عند الإعلان عن فوزها في جوان2020 للأسرى الفلسطينيين، وللصحفيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وآخرهم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وتعمل الصحفية شذى في الضفة الغربية كمراسلة مستقلة لموقع إخباري يتخذ من لندن مقراً له ويغطي الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز مقالاتها بشكل أساسي على الاحتلال الإسرائيلي.

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