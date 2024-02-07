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رياضة

اتّفاقية تعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والنرويجي

الشروق الرياضي
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اتّفاقية تعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والنرويجي
ح.م

أبرم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِمقرّ هيئته بِالعاصمة، الأربعاء، اتّفاقية تعاون مع نظيره النرويجي.

وحضر مراسم إبرام العقد كلّ من وليد سعدي رئيس “الفاف”، والمستشار الخاص للرّجل الأوّل في اتحاد الكرة النرويجي هانز أندرياس فينستاد.

وجاء في بيان لِهيئة الرئيس سعدي “أسفر هذا اللّقاء عن اتّفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين الكرويتين، خاصّة في تطوير كرة القدم النسائية و التكوين المُتخصّص”.

وأضاف: “كما يعدّ هذا الإتّفاق بِمثابة التزام بين الاتحاد الجزائري و نظيره النرويجي من أجل ترقية كرة القدم على جميع المستويات، مع تسليط الضوء على الأهمية المُعطاة لِتطوير كرة القدم النسائية”.

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