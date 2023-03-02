اتّهام شتي بِالتورّط في فضيحة أخلاقية

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري السّابق إلياس شتي مدافع فريق أونجي الفرنسي، تهمة التورّط في فضيحة أخلاقية.

وسيمثل إلياس شتي أمام القضاء الفرنسي في شهر أفريل المقبل، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “واست فرانس”، الخميس.

وارتاد إلياس شتي ملهي ليليا بِفرنسا، خلال فترة إيقاف المنافسات المحلّية في هذا البلد أثناء تنظيم مسابقة كأس العالم (ما بين الـ 20 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر 2022). وحينها سقط في المحظور مع امرأة فرنسية، وفقا للمصدر المذكور أعلاه، الذي نقل على لسان إدارة نادي أونجي قولها إنها تلقّت بلاغا من الأمن بِشأن هذه الحادثة، وستُناقس الأمر وتتّخذ الإجراءات المناسبة.

وكان المدافع إلياس شتي (28 سنة) قد انتقل في الصيف الماضي، من فريق الترجي التونسي إلى نادي أونجي الفرنسي لِمدّة 4 مواسم.