اتّهام مبابي بِتقديم رشوة لِرجال الأمن في فرنسا

يُتّهم قائد منتخب فرنسا لِكرة القدم كيليان مبابي بِتقديم رشوة لِرجال الأمن في بلاده، تبلغ قيمتها المالية 180 ألف أورو.

وفتح القضاء الفرنسي في العاصمة باريس، الجمعة، تحقيقا أوليا له صلة بِصكوك بنكية حرّرها كيليان مبابي لِمصلحة 5 أعوان من شرطة مكافحة الشغب في بلاده، قيمتها المالية 180 ألف أورو.

وردّ رجل القانون والمحامي الفرنسي سوفرون على هذه الإدّعات، وقال: “التبرع الذي تلقاه (رجال الأمن) لِكأس العالم 2022 كان قانونيا، ومُقدّما بِصكّ، ولم يكن بِحاجة إلى التصريح به. لا معنى لِربط هذا التبرّع بِأثر رجعي بِالتدخلات التي قام بها موكّلي مع كيليان مبابي في عام 2023 خلال تنقلات عامّة”.

وفي تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الفرنسية، علّق المحامي سوفرون على مبلغ 36.3 ألف أورو الذي استلمه قائد الشرطة من مبابي: “هذه التدخلات، التي لم يُدفع عنها أي تعويض، تندرج ضمن مهامه المعتادة في منصب مدير أمن، خاصة وأنه سبق له القيام بِذلك مع لاعبين آخرين خلال خدمته التي استمرت 21 سنة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.

وفي الطرف المقابل، قال ممثّلو أعمال كيليان مبابي في بيان لهم أن: “كل شيء تم وفقا للقواعد المعمول بها”، و”دون أي تعويض”. وأضافوا: “منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، اختار دائما التبرع بِجميع مكافآت ارتدائه لِزي الديكة”.