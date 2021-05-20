اتّهام 7 أشخاص بـ “القتل العمدي” لِمارادونا

في الخريف الماضي

منع القضاء الأرجنتيني سبعة أشخاص من مغادرة تراب البلاد، على خلفية الاتّهام بِالتورّط في “القتل العمدي” لِأسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا.

وكان السّباعي المشار إليه أعلاه يُشكل الفريق الطبي الذي عالج دييغو مارادونا، قبل أن يُفارق الحياة في الـ 25 من نوفمبر الماضي.

وجاء في تقرير القضاء الأرجنتيني أن عمل الفريق الطبي، كان “غير كافٍ وغير مُكتمل ومُتهوّر”، نجم عنه “العذاب البطيء”، ثم “وفاة مارادونا”.

وبات سباعي الفريق الطبي مُهدّدا بِعقوبة السجن، تتراوح ما بين 8 إلى 25 سنة لِكلّ واحد منهم. استنادا إلى تقارير صحفية أرجنتينية صادرة، الخميس.

وكان دييغو مارادونا يُعاني آلاما على مستوى الكليتَين والكبد والقلب، قبل أن يُفارق الحياة بِسكتة قلبية، عن عمر يُناهز 60 سنة.