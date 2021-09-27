اجبارية التلقيح وادراج جرعة ثالثة: وزير الصحة يوضح

استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الاثنين، “ادراج” جرعة ثالثة للقاحات المستعملة مؤكدا بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس “لم تتطرق إلى هذه الامكانية بتاتا”.

وأكد وزير الصحة على هامش يوم تكويني لإطارات عدة قطاعات في اطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر أن عدة دول “لم تدرس إمكانية إدراج جرعة ثالثة بعد, مستبعدا إدراج هذه الجرعة ضمن حملة التلقيح الوطنية”.

وبخصوص امكانية “اجبارية التلقيح” قال المسؤول الأول عن القطاع أن المواطن واعي بأهمية القيام والاقبال على حملة التلقيح ونتمنى أن يقوم بها “تلقائيا وبإرادته” وذلك للتصدي لانتشار الفيروس مستقبلا وضمان حماية لجميع أفراد المجتمع مشيرا في ذات السياق أن قرار “اجبارية التلقيح ليس من صلاحيات القطاع”.

وفي رده عن انشغال بعض المواطنين المقبلين على السفر حول “عدم قبول بعض الدول الاوروبية للقاح سينوفاك” أوضح الوزير أن 10 دول أوروبية إلى حد الآن تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها من بينها فرنسا التي تفرض جرعة ثالثة لهؤلاء الاجانب من اللقاحات المستعملة لديها في حالة الاقبال على الفضاءات التي تستدعي تقديم بطاقة تلقيح تحمل رمز اللقاح”.