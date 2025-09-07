اجتماعات تقييمية استباقية حول التدخلات الوقائية للتقلبات الجوية

باشرتها السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن

باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، تحسبا لموسم الخريف، عقد اجتماعات تقييمية استباقية، تهدف إلى تعزيز التدخلات الوقائية، حماية الشبكات الصحية، والتقليل من الأضرار الناتجة عن الأمطار الموسمية، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتشمل التدابير المتخذة في إطار هذه التحضيرات–حسب ذات البيان– “تحيين معطيات المخطط الوقائي لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية، تنظيف البالوعات، قنوات الصرف الصحي، المجاري المائية على حواف الطرقات، متابعة ملف النظافة عبر رفع النفايات يوميا وتنظيم حملات أسبوعية، وكذا إحصاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات واتخاذ التدابير اللازمة”.

وبالمناسبة، تم تنصيب “لجان ولائية للتدخل في حال وقوع كوارث، مع تقييم مدى الجاهزية وتحيين مخطط النجدة الولائي لسنة 2025، ويشمل ذلك تحديد أنواع الكوارث المحتملة، توزيع المهام، تسخير الإمكانيات البشرية والمادية وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان فعالية التدخلات عند الحاجة”، وفقا لذات البيان.

وذكر نفس المصدر أن هذه الاجتماعات جاءت تنفيذا لتوصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت إشراف الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، في شقها المتعلق بـ”التدابير الاستباقية” الواجب اتخاذها للوقاية من آثار التقلبات الجوية تحسبا لموسم الخريف.