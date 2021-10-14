اجتماعات تنسيقية للعمامرة مع 7 وزراء قبل جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، مع نظرائه من 7 دول إفريقية حول البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قبيل إنطلاقه.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “لحظات قبيل انطلاق أشغال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، سعدت بلقاء زملائي وزراء خارجية كل من جنوب إفريقيا، زامبيا، توغو، بورندي، تشاد، نيجيريا وجيبوتي والتشاور معهم حول البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا”.