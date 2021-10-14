-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اجتماعات تنسيقية للعمامرة مع 7 وزراء قبل جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
  • 503
  • 0
اجتماعات تنسيقية للعمامرة مع 7 وزراء قبل جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، مع نظرائه من 7 دول إفريقية حول البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قبيل إنطلاقه.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “لحظات قبيل انطلاق أشغال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، سعدت بلقاء زملائي وزراء خارجية كل من جنوب إفريقيا، زامبيا، توغو، بورندي، تشاد، نيجيريا وجيبوتي والتشاور معهم حول البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا”.

مقالات ذات صلة
طوارئ في المستشفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية

طوارئ في المستشفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية

وزير الصناعة: الجزائر ترغب في تكثيف علاقاتها الإقتصادية مع بريطانيا

وزير الصناعة: الجزائر ترغب في تكثيف علاقاتها الإقتصادية مع بريطانيا

فيروس إلكتروني وراء سقوط قوائم المحليات!

فيروس إلكتروني وراء سقوط قوائم المحليات!

التكوين المهني: هذه هي التخصصات الجديدة والأكثر إقبالا

التكوين المهني: هذه هي التخصصات الجديدة والأكثر إقبالا

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

تصرفتم في أموال الشعب خارج القانون

تصرفتم في أموال الشعب خارج القانون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد