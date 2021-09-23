اجتماعات ماراتونية للعمامرة بنيويورك حول أزمات المنطقة
أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اجتماعات ماراتونية بنيويوك مع نظرائه من عدة دول حول سبل التعاون ومستجدات الأوضاع على مستوى القارة الافريقية.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، أن الوزير رمطان لعمامرة، واصل نشاطاته الدبلوماسية المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء.
ونشر وزير الخارجية عدة تغريدات على صفحته الرسمية عبر تويتر للقاءات التي أجراها و ما دار خلالها.
مشاورات مع وزير خارجية 🇬🇦، السيد بكوم موبيلي بوباي، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، تطرقنا خلالها إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تقويته، كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على مستوى القارة تمهيدا لعضوية 🇬🇦 في مجلس الأمن ابتداءا من العام المقبل. pic.twitter.com/7wwsUjgnln
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي جمع بين ترويكا رئاسة القمة العربية والتي تتشكل من كل من تونس، الجزائر والمملكة العربية السعودية وبين مجلس الأمن الأممي.
أكدت خلال مشاركتي في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية🇩🇿، 🇹🇳و🇸🇦 مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لاسترجاع حقوقها وتقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/OBfjnwlm4e
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
عقد وزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فرنسا، الغابون، النرويج ومالطا، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة.
مع وزيرة خارجية 🇳🇴 اينه اريكسون سوريدي،أجريت محادثات تناولت سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين🇩🇿و🇳🇴وكذا التشاور والتنسيق لتعزيز التوافق القائم بين مواقف البلدين حول أهم القضايا الاقليمية والدولية وسعيهما لترقية الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل احترام الشرعية الدولية. pic.twitter.com/UWUWlQOwKP
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
مشاورات مع وزير خارجية 🇬🇦، السيد بكوم موبيلي بوباي، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، تطرقنا خلالها إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تقويته، كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على مستوى القارة تمهيدا لعضوية 🇬🇦 في مجلس الأمن ابتداءا من العام المقبل. pic.twitter.com/7wwsUjgnln
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
لعمامرة يلتقي نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما
أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الاربعاء 22 سبتمبر تناولا فيها مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.
وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.
محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية 🇫🇷، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية. pic.twitter.com/Ow4WmmL11d
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني
وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد التقى، الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أمين الصفدي، وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”
على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 🇯🇴، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/wHViWZLVTW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”