اجتماع استثنائي تحضيرا لانتخاب الرئيس الجديد

الاتحادية الجزائرية للفروسية:

عقدت، الأحد، الاتحادية الجزائرية للفروسية، الجمعية العامة الاستثنائية، حيث تم تعين 3 لجان وهي لجنة الترشيحات، ولجنة الطعون، ولجنة تسليم واستلام المهام، تحضيرا للجمعية العام الانتخابية التي ستعقد بعد 15 يوما.

وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للفروسية، حميد ايدران، في تصريح لـ”الشروق”، أن انتخاب الرئيس العام للاتحادية، والمكتب التنفيذي، سيتم خلال الاجتماع القادم، وبعد الإعلان مباشرة عن اسم الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، يشرع في ترتيب أوراق الاتحادية، والبدء في نشاطاتها الرياضية الخاصة بالفروسية.

وقال إن التحضير للتظاهرات الوطنية والعالمية من خلال مشاركة بعض النوادي لتأهيل الفرسان، أول خطوة سيشرف عليها الرئيس الجديد للاتحادية، موضحا أن فارس الجزائر الذي سيشارك في تظاهرة الاتحادية الدولية لكأس الفروسية بجنوب إفريقيا، هو كريم مصطفاوي، وهو المؤهل منذ الآن، كفارس ليكون حاضرا في هذه التظاهرة شهر أكتوبر القادم.

وإلى جانب المهام التي تنتظر الاتحادية الإفريقية للفروسية، بعد تعيين الرئيس العام، هناك تظاهرات وطنية ومناسباتية لإحياء رياضة الفروسية في الجزائر، وإعادة أجواء سباق الخيول.